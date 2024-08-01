Жителю Нараєва слідчі бережанської поліції оголосили підозру за вчинення крадіжки грошей та документів. Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 46-річний житель села Нараїв спокусився на майно, яке належало іншій особі. Файл з документами та грошима підозрюваний знайшов у Бережанах, неподалік готелю. Усвідомлюючи, що потерпілий міг випадково загубити паспорт, банківську картку та пів тисячі гривень, не намагався їх повернути, а привласнив та використав на власний розсуд.

Слідчі оголосили підозру зловмисникові одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – частина 4 статті 185 – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану, та частина 1 і 3 статті 357 – викрадення документів.

Міру покарання підозрюваному визначить суд.