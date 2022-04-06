У храмі Воздвиження Чесного Хреста ПЦУ в Кременці замироточило розп’яття. Сталося це у третій день Великого посту.

Спочатку цьому не надали значення. Згодом парафіяни помітили, що капель на хресті стає все більше. Що це може означати і який знак посилає нам Господь у час війни, виданню “Терміново” розповів настоятель храму о. Роман Іваницький.

– Це розп’яття і Голгофа є у храмі, відколи його відновили на початку 1990-их. Так кажуть парафіяни, які ходять до храму ще з тих часів. Помітили, що хрест замироточив на третій день Великого посту. У понеділок ми прибирали храм і винесли Голгофу на поклоніння. Спочатку нікому не казав, думав, можливо, запріло під склом, – каже священник.

Проте через кілька днів мироточіння не зупинялося, крапель стало більше. Тоді стало зрозуміло, що це знак Господній.

– Господь постановив свої правила природи, але й він їх змінює. Такі дива Божі стаються переважно у часи важких випробувань для людей. Для того Господь і проявляє такі дива, аби ми не падали у відчай, відчували підтримку, вірили Богу і надіялися, що для нас усе буде добре.

О. Роман каже, що цей знак підтверджує те, що відбуваються глобальні історичні зміни не лише у нашому суспільстві, але й у світі.

– Останнє слово завжди за Господом. Він дає нам зрозуміти, що не покине нас. Про цю подію повідомив нашого владику Нестора. Він наголосив, що необхідно не полишати молитву і довіритися Богу.