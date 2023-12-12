Завтра, 13 грудня, у частині Тернополя буде відсутнє газопостачання.

Про це повідомили у “Тернопільміськгазі”.

Блакитне паливо не буду подаватися на мікрорайонах “Сонячний”, “Канада”, “Східний” та котельні “Лемківська”, Л.Українки та Галицька. Газу не буде з 10 до 19 години.

Така ситуація зумовлена аварійним ремонтом на газопроводі.

“Будь ласка, візьміть цю інформацію до уваги та повідомте своїх близьких та рідних, які проживають на цих мікрорайонах”, – звертається до тернополян міський голова Сергій Надал.