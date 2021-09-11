У м. Заліщики подружжя кілька годин катувало чоловіка та сексуально із нього знущалось.

Про це йдеться у рішенні місцевого суду, повідомляють Тернопільські події.

Відомо, що потерпілий розпивав алкоголь із подружжям. Під час застілля жінка поскаржилась чоловіку, що гість її хотів згвалтуати. Тоді господар почав катувати потерпілого.

Після побиття агресор витягнув імітатор статевого члена та разом з жінкою змушували його брати імітатор в ротову порожнину. Також агресор скинув штани і наставляла до обличчя потерпілого задній прохід, змушуючи його цілувати. Коли потерпілий чинив опір, тоді нападники продовжували його бити по тілу. Потім чоловік натягнув зверху на голову потерпілого поліетиленовий пакет. Той просився, щоб той його не бив, та просив пробачення у обвинувачених. Після цього нападник припинив протиправні дії відносно потерпілого та разом з дружиною потягнули його попід руки на вулицю. Після цього він заснув на першому поверсі будинку і спав до ранку. Вранці приїхали працівники поліції та забрали їх.

Потерпілий помер. Причина смерті – переохолодження.

Суд визнав жінку та чоловіка винними у вчинені злочину, проте відпустив їх на волю із іспитовим терміном.

Чоловіка призначили 4 роки позбавлення волі із іспитовим терміном – 2 роки, жінку – до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном – 1 рік.