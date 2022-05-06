На Тернопільщині аграрії засіяли зерновими культурами понад 400 тис. га землі. Це 73% від запланованої площі. У разі доброго врожаю область зможе постачати зерно в інші регіони.

Цього року заплановано перевиконати показники, які були спрогнозовані, – кажуть у департаменті агропромислового розвитку області. Оскільки регіон готується забезпечувати інші області, де «зірвалася» посівна кампанія.

«Для нас є важливим питанням продовольче зерно. Закладка майбутнього урожаю зроблена ще у минулому році. 206 гектарів озимини посіяно і вони знаходяться у доброму стані. Проблем тут не повинно бути. Також у нас ще є 73 тис. га ріпаку, для нас – це культура, яка дає старт для жнив. Надіємося, що буде все нормально. Із запланованої посівної площі у 561, 7 тис. га., на сьогодні засіяно 410,2 тис. га., а це 73%. На 100 і більше відсотків засіяні ранні зернові, багаторічні трави безпокривні, інші зернові. Також вже посаджено 89% картоплі та 99,8% соняшника. Активно почали висаджувати пізні культури: соя 41,9% та кукурудза на зерно 57,1%».

Аграрії переконані, що Тернопільщина зможе забезпечити продовольством не лише область, а й регіони, де провести посівну кампанію не вдалося.