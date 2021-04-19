Змішана форма навчання діятиме цього тижня у 5-11 класах загальноосвітніх шкіл Тернополя. Школярі відвідуватимуть навчальні заклади через день. Очні заняття відбуватимуться групами до 15 осіб.

Відновити очне навчання у Тернополі вирішили на засіданні міського оперативного штабу 16 квітня. Спочатку діятиме змішана форма, у разі повної стабілізації епідемічної ситуації, повернуться до звичайного очного навчання.

“Зараз у нас хворіє 25 учнів та 35 педагогів. Це значно менше, ніж було два тижні тому. Ситуація нам дозволяє поступово повертатися до очного навчання. Спочатку діятиме змішана форма. У разі продовження позитивних тенденцій ми повернемося до звичайного очного навчання, звісно з дотриманням усіх карантинних вимог. Щодо дошкільних закладів, початкової школи, то там все залишається без змін — заняття проходять в аудиторіях”, – повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк.

Втім, за батьками залишається право вибору. Якщо вони не хочуть відпускати дітей у школи, можуть написати заяву про дистанційне навчання.