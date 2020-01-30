Наприкінці 2019 року в парламент було внесено новий законопроєкт «Про працю» (№ 2708), який має замінити чинний трудовий кодекс. Документ вже встиг викликати обурення в українців, які досить негативно його оцінили.

Зміни до трудового законодавства, які пропонують затвердити, не принесуть нічого доброго українцям. Про це у прямому ефірі телепередачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль 1» заявив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Володимир Мисик.

– Така законодавча новація негативно вплине на стосунки роботодавця та працівника, вона не принесе ніякої користі. Фактично роботодавець отримає право укладати строковий трудовий договір з будь-яким працівником. Також він матиме можливість звільняти людей будь-коли з власної ініціативи. Тобто не сподобався працівник – звільняю. Завершує навчання родич, йому потрібне робоче місце, теж звільняю когось, аби працевлаштувати знайомого випускника. Особливо це стосується державних установ, але й приватного сектору певною мірою теж. Таким чином керівник може заявити, що якийсь працівник його не влаштовує, а потім взяти на роботу свого родича, який, можливо, не має ні знань, ні досвіду. А, як відомо, бажання навчатися в Україні – на досить низькому рівні, особливо у вищій школі, – пояснив Володимир Мисик.

Також свободівець додав, що новий законопроєкт забере усі права захищеності в матерів з дітьми до 3-річного віку.

– Аналізуючи новий законопроєкт «Про працю», варто зауважити, що самотні матері та матері з дітьми до 3-х років залишаються незахищеними з боку держави. Їх можуть у будь-який момент звільнити чи відмовити у прийнятті на роботу. Якісь гарантії жінка отримає лише у передпологовий період. А вже молоду маму можуть виставити за двері без будь-яких пояснень. До того ж зменшується оплата праці в святкові та неробочі дні. Якщо раніше нараховували ще один посадовий оклад за цей день, то тепер цю суму знизили аж до 20 %, – зазначив Володимир Мисик.

Також свободівець додав, що новий законопроєкт забере усі права захищеності в матерів з дітьми до 3-річного віку.

– Аналізуючи новий законопроєкт «Про працю», варто зауважити, що самотні матері та матері з дітьми до 3-х років залишаються незахищеними з боку держави. Їх можуть у будь-який момент звільнити чи відмовити у прийнятті на роботу. Якісь гарантії жінка отримає лише у передпологовий період. А вже молоду маму можуть виставити за двері без будь-яких пояснень. До того ж зменшується оплата праці в святкові та неробочі дні. Якщо раніше нараховували ще один посадовий оклад за цей день, то тепер цю суму знизили аж до 20 %, – зазначив Володимир Мисик.