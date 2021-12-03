Світ

Чому наш мозок зменшується: відповідь дали мурахи

Ми з часом розумнішаємо, чи все таки стаємо дедалі більш дефективними і дебілізованими? Учені зі США з’ясували, що людський мозок двічі різко збільшився в розмірах, а потім знову зменшився у зв’язку з розширенням колективного розуму в людських спільнотах. Американські науковці провели аналіз 985 давніх і сучасних черепів людини, який підтвердив, що людський мозок різко збільшився в розмірах 2,1 та 1,5 мільйона років тому, а потім три тисячі років тому знову зменшився. Дивовижний феномен полягає в тому, що наш мозок менший у порівнянні з мозком наших предків. Чому наш мозок зменшився в розмірах, було великою загадкою для антропологів. Пояснення цього факту знайшли в процесі вивчення розмірів і структури колоній мурашок. З’ясувалося, що мозок мурах у високоорганізованих колоніях менший відносно до розмірів тіла, ніж у низькоорганізованих. Це, мабуть, може слугувати незначною втіхою для людей…

Полегшення від… ковіду

Можливо, коронавірусна зараза не така вже й страшна – нехай пробачать мене люди, які нею перехворіли. Вчені помітили, що пацієнти з болем відчували значне полегшення або навіть повне зникнення сприйняття болю під час гострої фази коронавірусної інфекції.

Дослідження проводили на трьох чоловіках віком від 67 до 84 років, які були хворі на рак. Вони відчували сильний біль та потребували паліативної допомоги. Після госпіталізації з COVID-19 усі пацієнти спостерігали зменшення або навіть зникнення болю невдовзі після інфікування. Після одужання від COVID-19 один з пацієнтів знов став відчувати звичний біль. Також вчені відзначили відсутність задишки у значної частини пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19, незважаючи на низький рівень кисню. Науковці припускають, що і біль, і задишка є суб’єктивними переживаннями, у яких важливу роль відіграє така частина головного мозку, як острівцева кора. У вчених також є альтернативна гіпотеза, яка полягає в тому, що хворі можуть не відчувати біль при COVID-19 через порушення периферійної нервової системи спричинене SARS-CoV-2.

Україна

Два фактори проти наступу

До нього можна ставитися по-різному, але наразі саме він є міністром закордонних справ. І представляє Україну на закордонні саме він. Імовірність вторгнення Росії залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів. Саме про це заявив нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає керівництво РФ і особисто президент Росії Володимир Путін. Чи використає він цю опцію, залежатиме, за словами глави українського МЗС, від двох чинників. Першим чинником він назвав силу, спокій та витримку України. Другим чинником він назвав скоординованість та силу дій міжнародних партнерів України. За словами Кулеби, влада працює над обома чинниками. Міністр вважає, що головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою, дестабілізуючи її зсередини та блокуючи її співпрацю з іншими державами в оборонній сфері.

Вдаримо по безробіттю… подорожами

Кажуть, безробітних в Україні, зокрема, на Тернопільщин стало менше. За рахунок чого це відбувається – можливо, стане зрозуміліше з таких фактів. Згідно з результатами соціологічного опитування, чимало українців воліли би поїхати на роботу кудись за межами неньки. Загалом, найбільш популярним напрямком для роботи серед українців є Німеччина – її назвали 37% опитаних. На другому місці – Польща (31%), на третьому – Чехія (20%). Найменша кількість українців обрала Ізраїль та Росію як бажане місце роботи – по 6% відповідно. Водночас, у виборі країни для роботи є деякі відмінності за статтю. Так, до прикладу, серед 20% українців, які поїхали до Італії на заробітки, три четвертих становлять жінки. Подібно, серед 7% українців, які обрали Іспанію – більше половини становлять жінки (56%). Серед чоловіків більш популярні Канади та Велика Британія як бажані країни для працевлаштування (56% і 61% серед людей, які обрали ці країни відповідно). Побажаємо щасливим співвітчизникам вдалої подорожі…

Від занепокоєння – до рішучих кроків

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що міжнародні партнери пообіцяли діяти на випередження у разі ескалації на кордоні чи наступу Росії на Україну. За словами міністра, у нього були довгі та відверті розмови з колегами з США та Британії. І мова велася про те, що стурбованість і занепокоєння висловлювати вже часу немає. За словами Резнікова, його запевнили у безумовній підтримці України. Також йому сказали, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами-країнами Альянсу та ЄС про готовність вживати дуже рішучі кроки, причому, як підкреслив український міністр, на випередження. Це стосуватиметься і політичних кроків, і економічних, і допомоги Україні.

Тернопілля

Комбат і розмір бюста

Як виявляється, комбат військової частини (“комбат, батяня, батяня комбат…”) зовсім не цурався інших занять, які мали вельми віддалений стосунок до суто військової сфери. Разом зі спільником він налагодив прибуткове заняття з вирощування і продажу якоїсь наркотичної гидоти (хоча споживачам її вона такою навряд чи здається). Тепер, мабуть, бравому вояці доведеться визначати азимут і дирекційний кут а також керувати вогнем батареї суто теоретично – можливо, навіть і “посодють” (як висловлювався персонаж Анатолія Папанова). А ще довелося дізнатися, що прибутки перевізників транспорту (відколи з нього вилучили готівку) навіть зовсім не зменшилися. А ще делікатний місцевий сайт оприлюднив інформацію про те, що, виявляється, розмір бюста залежить від спадковості та гормонального фону жінки. А от креми, мазі та навіть активні заняття в залі не вирішать проблему малого бюсту, хіба зроблять форми більш апетитними. Цікаво. Особливо для місцевих чикатил…