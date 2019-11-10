У Гаївського мосту, що у Тернополі, з’явилася сторінка у соцмережі.

На ній він нарікає на власну долю і попереджує: якщо ремонт невдовзі не завершать, він стане скаженим.

“Тако – чого я лютий міст , а не добрий

Бо тут деяким не йметься чом ім’я таке не файне.

Я протлумачу.

Бо якби вас розділи, розібрали, розкрутили і таким голим, курва, лишили щонайменше на 1,5 роки, як би ви себе почували??? Га?

Ну це таке, найбільше дратує той обмежувач. Якого грома оту фест-гарну браму виклали на мене, щоб я щодня спостерігав як якийсь придур влітає у неї, ломить її і свою дуже “мудру” голову?

Короче так котани… терпіння вже стікає як пісок крізь пальці, або ремонт нормальний, або міст буде СКАЖЕНИЙ”, – пише Злий Гаївський.

Детальніше про це – в сюжеті ТСН.