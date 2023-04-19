Наприкінці тижня на Тернопільщині похолоднішає. За прогнозами синоптиків, погоду області визначатиме вночі вплив атмосферного фронту з півдня, вдень поле пониженого атмосферного тиску.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї в четвер-п’ятницю пройдуть невеликі дощі. Вітер буде північно–східним, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 10 – 15º тепла.

«Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі. Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8+15 градусів. Вихідними, коли багато хто поїде прибирати, впорядковувати могили близьких, в більшості областей України буде тепло, проте не без дощів. А поки що завтра – похолодання та волога погода», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш стабільного тепла слід чекати наступного тижня.