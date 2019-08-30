Кримінальна відповідальність загрожує 42-річному жителю Підволочиська, який намагався дати хабар в розмірі 200 гривень працівникам поліції за не притягнення його до адміністративної відповідальності.

Як повідомляють у поліції, подія мала місце в вівторок, 27 серпня в районному центрі. Поліцейські виявили транспортний засіб, який був припаркований з порушенням правил дорожнього руху. У ході спілкування з водієм стало відомо, що у чоловіка відсутні документи на право керувати авто. Правопорушник одразу почав нецензурно висловлювати та хотів уникнути покарання. Він намагався надати правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. Злодіяння зафіксували нагрудні камери працівників поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 ст. 369 ККУ.

Ще один факт хабарництва задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Мешканець Борщівщини теж намагався уникнути покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Краянин пропонував поліцейським 700 гривень за не притягнення його до відповідальності. За вчиненні протиправні дії він відповідатиме згідно закону.