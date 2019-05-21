Співробітники Кременецького відділу поліції розшукують двох невідомих зловмисниць, які скоїли крадіжку з будинку мешканки одного із сіл району.

Як повідомляють у поліції, злочин трапився вранці, допоки господиня їздила у справах до райцентру. Правоохоронці припускають, що злодії проникли до чужого помешкання за допомогою ключа, який потерпіла необачливо залишила над дверима. Близько обіду жінка повернулася додому, побачила в будинку безлад, а зі сховку зникли 19 тисяч гривень та сім найменувань золотих виробів. Поліцейські опитали місцевих жителів і встановили, що того дня селом ходили дві невідомі жінки і заходили на кожне подвір’я під приводом купівлі картоплі. Бачили їх також на господарстві потерпілої. Пересувалися вони на автомобілі темно-зеленого кольору на іноземній реєстрації.

Зловмисниць розшукують.