До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася 45-річна тернополянка. Жінка звинуватила у вчиненні злочину власну доньку.

Зі слів заявниці, вона тривалий час перебувала за кордоном. Коли ж повернулася, очам не повірила – з квартири, в якій залишилася мешкати її 23-річна донька, пропали всі меблі. Їхня вартість – майже сто тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ. Поліцейські з’ясовують обставини та причини неправомірної поведінки юної тернополянки.