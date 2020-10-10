Проте місцевому дільничному вдалося оперативно розшукати кривдницю й вилучити смартфон. Після завершення слідчих дій потерпілому повернуть його майно.

До дільничного офіцера поліції, що обслуговує територію села Білокриниця на Кременеччині, зателефонували місцеві жителі й попросили допомоги – у їхнього сусіда викрали смартфон. Для чоловіка, котрий має проблеми зі здоров’ям і живе один, гаджет був необхідністю, адже таким чином потерпілий мав зв’язок з єдиною рідною людиною, – сестрою, котра мешкає в Росії, й котра подарувала йому смартфон.

– З’ясовуючи обставини, що передували крадіжці, від потерпілого я отримав інформацію про те, що напередодні у нього гостювала колишня однокласниця зі своїм знайомим, – розповів дільничний Михайло Старков. – Жінку було опитано, однак вона заперечувала свою причетність до протиправного. Розшукали ми і її знайомого – в нього й виявився крадений смартфон. Проте, в ході перевірки було встановлено, що саме 48-річна кременчанка винесла з помешкання свого однокласника мобільний. Жінка скористалася тим, що господар помешкання, випивши зайвого, заснув і вона безперешкодно забрала його майно.

Щодо зловмисниці розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.