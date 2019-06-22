Два факти крадіжок автозапчастин з транспортних засобів задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Злодії зняли акумулятори з вантажівки та асфальтового катка.

Не завелася вранці вантажівка «МАН» у 29-річного тернополянина. Несправність водій виявив одразу – уночі невідомий зловмисник викрав з авто дві акумуляторних батареї. У ході оперативно-розшукових дій поліцейські встановили, що крадіжку вчинив мешканець Зборівського району. Чоловік в минулому судимий за аналогічний злочин, іншого заробітку він так і не знайшов.

Спокусився на чуже і 30-річний раніше судимий тернополянин. Він зумів зняти акумулятор з асфальтного катка, який дорожники залишили на ніч на вулиці. Продати крадене злодії не встигли, тож після завершення усіх слідчих дій його поліцейські повернуть власникам.

Як повідомляють у поліції, відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів.