З помешкання сусідів раніше судимий житель Скали-Подільської викрав майна на понад 160 тисяч гривень.

Як зазначають у поліції, курйозність цього кримінального випадку у тому, що на момент крадіжки господарі були вдома.

Жінка вже лягла відпочивати, коли почула якийсь шум в іншій кімнаті. Була переконана, що це чоловік. Останній в цей час на вулиці розмовляв із сусідом. Господарював же в чужому помешканні раніше судимий односелець.

Зранку, помітивши біля запасного входу кришку від шкатулки, господарі кинулися до свого сховку, а там – порожньо. З помешкання зникли півтори тисячі гривень, триста євро та майже тридцять найменувань золотих виробів на суму понад 150 тисяч гривень.

Що до злодійства може бути причетний односелець , – потерпілі збагнули одразу, тому подалися до будинку, де він проживає зі співжителькою, і стали вимагати повернення краденого. Та зловмисник мав на меті інші плани: подався до обласного центру, золото здав до ломбарду і стали з жінкою шикувати: найняли номер в готелі, замовляли туди їжу з ресторанів, придбав собі мобільний телефон. Потерпілий звернувся до правоохоронців.

Зі слів начальника Борщівського відділення поліції Андрія Свинарчука, розшукали крадія на залізничному вокзалі в Тернополі, він разом зі співжителькою намагалися втекти з області.

– Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 ККУ та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.