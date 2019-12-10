Працівники Тернопільського відділу поліції встановлюють місце знаходження незнайомця, причетного до злочину.

Своїми протиправними діями крадій завдав збитків на суму майже 80 000 гривень.

Як повідомляють у поліції, подія трапилась 9 грудня близько 12 години. Невідомий чоловік проник в квартиру, що на вулиці Вишнівецького, та привласнив матеріальні цінності й готівку.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Якщо Ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102”.