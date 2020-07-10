Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Чортківського відділу поліції від жителя райцентру.

Зі складського приміщення, яке заявник орендує, невідомий викрав 20 металевих підсвічників.

За словами чоловіка, він колекціонує різний раритет. Збитки від крадіжки оцінив майже в 10 тисяч гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 48-річний житель райцентру, повідомляють у поліції.

З’ясувалося, що до складу він заліз через отвір у стіні. Викрадені речі здав на металобрухт.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.