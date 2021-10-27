Злодій вкрав з автомобіля сумку, в якій лежало 75 тисяч гривень

Зловмисник з легковика, що належить жителю Заліщицької громади, викрав сумку з грошима та документами. Сума завданих збитків склала 75 000 гривень.

Заліщанин приїхав до Тернополя у справах. Машину залишив на одній з центральних вулиць міста, при тому, забувши повністю зачинити вікно дверцят. Цим і скористався зловмисник.

Під час оперативних заходів розшуківці Тернопільського районного управління поліції встановили, що до злочину причетний 52-річний житель села Драганівка Тернопільського району. Зловмисник у скоєному зізнався.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.