Викрадений скутер зловмисник заховав у лісосмузі. Аби транспортний засіб не вдалося ідентифікувати, зняв номерні знаки. Проте поліцейським вдалося і розшукати двоколісник, і встановити особу зловмисника.

До співробітників Шумського відділення поліції із заявою звернулася жителька села Залужжя. Зі слів потерпілої, невідома особа незаконно заволоділа її скутером, який зберігався у гаражі. Підсобне приміщення, як пояснила заявниця, було завжди відімкненим, тож одного разу, заглянувши туди, жінка не виявила двоколісного транспортного засобу.

Поліцейським оперативно вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 40-річний житель села Мирове. Чоловік, до слова, не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців, в тому числі і за майнові злочини. У скоєному крадій зізнався і добровільно видав номерний знак скутера. Також вказав, що транспортний засіб залишив у лісосмузі, аби не привертати зайвої уваги. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 2 статті 289 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.