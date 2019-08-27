Оперативники Тернопільського відділу поліції встановили трьох осіб, причетних до крадіжок з торгових закладів.

Один лиходій спокусився на м’ясні вироби, інший привласнив декілька пачок кави, третій виявися любителем дармових солодощів.

До співробітників поліції звернувся адміністратор торгового закладу «Новус» із заявою про те, що невідома особа вчинила крадіжку м’ясних виробів, завдавши шкоди на майже 250 тисяч гривень. Оперативними заходами поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий 29-річний житель обласного центру. Зловмисник у скоєному зізнався, щодо нього розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ.

Понесуть покарання за вчинення злодійства і двоє інших тернополян: 31-річний зловмисник поцупив шоколадні вироби на суму понад 200 тисяч гривень, а 39-річний раніше судимий краянин спокусився на декілька пачок кави вартістю майже 300 гривень.

Відомості за даними фактами внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.