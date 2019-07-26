Встановити особу крадія і вилучити те, що він поцупив у потерпілих, поліцейським Теребовлянського відділу поліції допоміг випадок. Дівчинка, на чий велосипед спокусився невідомий зловмисник, побачила свій двоколісник у хлопчика по сусідству.

Крадіжка сталася на початку липня. До співробітників Теребовлянського відділу поліції звернулася місцева пенсіонерка. Жінка заявила, що невідома особа викрала з під’їзду будинку велосипед, який належить її внучці.

Проведені оперативні заходи одразу результату не дали, проте через деякий час потерпіла знову звернулася до поліцейських і розповіла, що внучка таки знайшла свій двоколісник, проте на ньому тепер їздить хлопчик із сусіднього будинку.

Поліцейські опитали батьків підлітка і ті розповіли, що придбали велосипед декілька днів тому у знайомого. Спокусила ціна – лише триста гривень. Особу продавця поліцейські встановили швидко. Ним виявився 32-річний житель райцентру. У вчиненні крадіжки той зізнався.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри. Речовий доказ поліцейські вилучили.