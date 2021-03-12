Про сховок в лісі розповів чоловік, який перебуває в слідчому ізоляторі за майнові злочини.

Працівнику установи він повідомив, що ще будучи на волі на початку листопада в лісі, поблизу телевежі Бережан, знайшов дві гранати та патрони різних калібрів і розмірів до вогнепальної зброї. Знахідку сховав в поліетиленовому пакеті неподалік місця, де полюбляють відпочивати жителі Бережанщини.

Аби не трапилося біди, про свій скарб повідомив правоохоронцям. На вказане місце виїжджали вибухотехніки та працівники Бережанського відділу поліції №1.

Частина небезпечних предметів, кажуть фахівці, належать до часів другої світової війни. Набої та гранати передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 263 частина 1 ККУ.