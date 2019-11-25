Грошові кошти в розмірі близько 2000 гривень, які громадяни пожертвували ветеранам АТО, викрала невідома особа.

Повідомлення про зникнення скриньки надійшло від працівника одного із магазинів, що в Тернополі.

Камери відеоспостереження зафіксували, як зловмисник чинить протиправне.

Правоохоронці встановили, що накриміналив раніше судимий тернополянин. Окрім цього поліцейські довели причетність чоловіка ще до декількох злочинів, які він вчинив на території обласного центру. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.