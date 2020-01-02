Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК за кермом чужого авто.

Про крадія, який намагається поцупити чуже авто, поліцейських повідомили очевидці. Адже злочин стався серед білого дня.

Оперативно відреагувавши на інформацію, правоохоронці застали зловмисника на місці незаконного заволодіння транспортним засобом, – той не встиг виїхати за територію, де був припаркований легковик. Жигулі, які намагався поцупити раніше судимий тернополянин, належать жителю обласного центру. З допомогою підручних засобів зловмисникові не склало труднощів відчинити дверцята та завести авто. На щастя, далеко заїхати нетверезому крадієві не вдалося- дорогу перегородили поліцейські. Зловмисника затримано.

Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 2 статті 289 ККУ та обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.