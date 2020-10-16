Зловмисник саме підшуковував покупця на чужий транспортний засіб. Проте його планам підзаробити перешкодили співробітники карного розшуку Тернопільського відділу поліції.

Повідомлення про крадіжку мотоцикла надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 31-річного жителя обласного центру. За словами заявника, його транспортний засіб поламався і він залишив його в дворі одного із будинків. Коли ж повернувся, двоколісника вже не було.

В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. Причетним до незаконного заволодіння транспортним засобом виявився 25-річний житель обласного центру. Чоловік раніше мав проблеми із Законом – був судимий за майнові злочини.

З’ясувалося, зловмисник проживає неподалік від місця, де потерпілий залишив мотоцикл. Він запримітив, що двоколісник був без нагляду та завантажив його у свій мікроавтобус. Чужий транспортний засіб переховував у своєму гаражі та хотів продати. Поліцейські вилучили речовий доказ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове розслідування.