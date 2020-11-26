Крадіжка, вчинену повторну інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції мешканцю обласного центру 1974 року народження. Тернополянин неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Оперативники встановили, що підозрюваний накриміналив в приміщенні торговельного закладу. Крадій непомітно сховав під верхній одяг безконтактний термометр й проніс його повз каси.

Зловмисник мав намір продати викрадене, однак реалізувати задумане йому завадили правоохоронці.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до статті 185 ККУ. Чоловіку загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.