Раніше судимого жителя Тернопільського району поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. Зловмисник викрав телефон у священника храму, коли той був на богослужінні.

Зі слів потерпілого, мобільний він залишив у підсобному приміщенні, адже йшов на службу. Коли ж повернувся, то помітив, що його речі розкидані і зник дорогий мобільний.

Оперативними заходами розшуківці Тернопільського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Тернопільського району. У скоєному 50-річний зловмисник зізнався. Речовий доказ у нього вилучили.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.