Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили працівники Тернопільського відділу поліції щодо 50-річного місцевого мешканця.

Підозрюваному загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Як вдалося встановити правоохоронцям, тернополянин причетний до крадіжки в одному із навчальних закладів. Чоловік увійшов до приміщення роздягальні та викрав в неповнолітнього школяра мобільний телефон «Samsung», який той залишив без нагляду. Раніше судимий чоловік у скоєному зізнався.

Краянин вже відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчиненні майнові злочини. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.