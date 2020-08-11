Оперативно встановили особу зловмисника та повернули крадене майно потерпілому співробітники карного розшуку Тернопільського відділу поліції.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від 33-річного тернополянина. Чоловік розповів, що у нього на залізничному вокзалі обласного центру невідомий викрав мобільний телефон вартістю понад 6 тисяч гривень, повідомляють у поліції.

За словами старшого оперуповноваженого карного розшуку Тернопільського відділу поліції Євгена Оконського, поліцейські встановили усі обставини крадіжки та розшукали зловмисника, який, до слова, вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Ним виявився 35-річний житель Тернополя. Чоловік раніше був судимий за майнові злочини, ніде не працює. Крадений мобільний телефон поліцейські у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ –крадіжка. Триває досудове розслідування.