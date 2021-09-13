Злодій поцупив з офісу конверт з великою сумою грошей, який лежав на столі

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції 43-річному мешканцю міста. Чоловік, який вже попадав в поле зору правоохоронців знову вчинив злочин.

Поліцейські встановили, що тернополянин викрав грошові кошти в сумі 16 тисяч гривень. Підозрюваний зайшов в одне із офісних приміщень в Тернополі та викрав конверт з грішми, який знаходився на робочому столі.

В минулому тернополянин вже вчиняв подібного роду крадіжки. Він зізнався, що гроші вже встиг витратити на власні потреби.

Тепер йому доведеться відповісти за вчинений злочин відповідно до частини 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.