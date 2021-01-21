Працівники Тернопільського районного управління поліції інкримінують таємне викрадення чужого майна мешканцю міста, який криміналив в приміщеннях місцевих торговельних закладів.

Як встановили поліцейські територіального підрозділу, підозрюваний – 1978 року народження обікрав два магазини. З прилавків він викрав невелике майно, яке непомітно проносив повз каси. У скоєному він зізнався.

Правоохоронці перевіряють причетність тернополянина до вчинених аналогічних протиправних вчинків на території міста.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арештна строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.