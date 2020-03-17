Співробітники Борщівського відділення поліції довели причетність 55-річного жителя одного із сіл району до п’ятьох фактів крадіжок. Потерпали від зловмисника його односельчани.

До співробітників поліції почали надходити повідомлення від мешканців одного із сіл про крадіжки майна. Люди скаржилися, що невідомий проникає у їхні підсобні приміщення або нежитлові будинки та виносить звідти інструменти, побутову техніку, електроприлади.

Суми збитків були різні: одні потерпілі оцінювали втрачене у 600 гривень, інші – у понад 3000 гривень.

В ході розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 55-річний місцевий житель.

Як з’ясувалося, протиправне підозрюваний вчиняв переважно вночі. З господарських приміщень, зриваючи замки вхідних дверей, викрадав усе цінне, що можна було продати, або здати на металобрухт.

За усіма фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження.