Чоловік намагався за хабар «домовитися» з співробітниками Теребовлянського відділення поліції про непритягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

Як розповів начальник Теребовлянського відділення поліції Андрій Купчак, під час відпрацювання території співробітники групи реагування патрульної поліції отримали повідомлення, що один із місцевих жителів може бути причетний до крадіжки з приватного господарства.

Під час перевірки інформація підтвердилася. У протиправному правоохоронці викрили раніше судимого 41-річного мешканця Іванівської сільської громади.

Під час документування злочину зловмисник, намагаючись уникнути відповідальності, почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду за закриття справи. Протиправні дії чоловіка задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.