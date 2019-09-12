Пляшку віскі «Jack Daniel’s» викрала невідома особа. З таким повідомленням до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся працівник охорони одного із місцевих супермаркетів.

Факт крадіжки заявник виявив переглянувши записи з камер відеоспостереження. На них видно, як незнайомець сховав товар під верхній одяг й не оплативши пройшов повз каси.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне вчинив житель Борщівського району 1992 року народження. В минулому він вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Тепер йому доведеться відповісти перед законом відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.