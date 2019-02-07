Злодіїв застали на місці злочину з краденим холодильником

07/02/2019 Розмір тексту:

Двох раніше судимих жителів Чорткова місцеві поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки. Зловмисники проникли до чужого будинку, викрали звідти телевізор, а коли вернулися, аби поцупити ще й холодильник, їх помітила сусідка потерпілих і зателефонувала в поліцію.

Оперативно відреагувавши на виклик, правоохоронці застали на місці злочину 53-річного раніше судимого чортківчанина та його спільника, 1985 року народження.

Зловмисники вже не вперше переступають закон – ласі до чужого майна. Цього разу проникли до будинку, де господарі тимчасово не проживають. Забралися до помешкання, відтиснувши віконну раму. Спочатку викрали телевізор, швидко знайшли на нього покупця. Вдруге повернулися, аби привласнити холодильник. Та в цей час непроханих візитерів помітила сусідка потерпілих.

Зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомили у поліції, відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.