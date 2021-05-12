У сумці, яка була в нього, виявили відеокамеру, зарядні пристрої, картки пам’яті, одяг. Загальна сума викраденого – понад 20 тисяч гривень. За вчинення крадіжки раніше судимому місцевому жителю загрожує до шести років позбавлення волі.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Кременця про те, що невідома особа проникла в квартиру її сусіда, зламавши замок вхідних дверей. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка застала чоловіка із сумкою краденого майна на порозі чужого помешкання.

З’ясувалося, до крадіжки причетний раніше судимий за майнові злочини 24-річний кременчанин. Зловмисник, знаючи, що господар квартири проживає в іншому місці, вночі проник у помешкання і намагався викрасти звідти цінне майно.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За скоєне кременчанину загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.