Злодії залишили мешканців села без зв’язку з цивілізацією

Тернопільські поліцейські піймали зловмисників, причетних до крадіжки Зловмисники заради власної вигоди пошкодили телекомунікаційні системи.

23 лютого на лінію “102” надійшло повідомлення від жителя села Забойки. Чоловік розповів, що неподалік населеного пункту невідомі особи пошкоджують телефонний кабель.

На місце події одразу виїхали працівники поліції і виявили там двох молодиків. Правоохоронці встановили особи зловмисників – тернополяни 26 і 27 років. Майже 150 метрів телефонних проводів, які знайшли в автомобілі у зловмисників стали доказом їхньої причетності до вчинення крадіжки. Поліцейські задокументували злочин згідно статті 185 ККУ Речові докази та знаряддя вчинення протиправного діяння вилучені.

Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших протиправних діянь.