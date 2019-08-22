Поліцейські підозрюють, що у лиходія був спільник.

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася керуюча одного з магазинів, що в торгово-розважальному закладі “Подоляни” і повідомила про крадіжку товару. Невідомий зловмисник виніс п’ять пар взуття на суму понад п’ять тисяч гривень.

Оперативними заходами поліцейські встановили, що до злодійства причетний 28-річний житель обласного центру. Також є підозри, що у нього був спільник. Наразі його особу встановлюють.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські перевіряють крадія на причетність до вчинення інших протиправних діянь.