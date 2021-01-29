Злодії винесли з квартири у Тернополі сейф з цінностями на 300 тисяч гривень. ВІДЕО

Злодіїв-гастролерів, які приїхали до Тернополя, за кілька годин після злочину затримали правоохоронці. Тріо підозрюваних намагалися залишити нашу область, але їм це не вдалося.

Перше повідомлення на лінію “102” про крадіжку з квартири надійшло 27 січня близько 12:00. Жінка повідомила, що з її помешкання зник сейф з цінними речами та грошима. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку, кінологи.

У ході перевірки стало відомо, що проникли не злодії до помешкання в період з 9:00 по 11:25, поки господарів не було дома. Двері відкрили шляхом підбору ключа. З квартири винесли сейф розміром 30 на 40, в якому були золоті прикраси, документи та гроші. Сума збитків близько 300 тисяч гривень.

За словами Степана Яцуха, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, у той час, поки оперативники працювали на місці злочину, на лінію “102” надійшло ще одне повідомлення про ймовірних злодіїв, але у сусідньому будинку. Додзвонювач не лише повідомив необхідну інформацію, але й сфотографував невідомих та авто в яке вони сіли після невдалої спроби проникнути у чуже житло. Злодії відімкнули замок, але не очікували, що господарі дома. Тому втекли.

Правоохоронцям стало відомо, що домушники рухаються в напрямку Теребовлі. На в’їздах-виїздах виставили пости, а також поліцейські опрацьовували відео з камер спостереження. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку спільно з працівниками кримінальної поліції затримали їх.

Усі троє – жителі Чернівецької області. Чоловіки уже притягувалися до відповідальності за майнові злочини. В Тернопіль приїхали підзаробити. Наразі поліцейські перевіряють гастролерів на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території не лише нашої області, але й сусідніх. Триває слідство згідно статті 185 частина 3 ККУ.