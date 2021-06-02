Невідомі особи викрали з будинку всі заощадження: з таким повідомленням до працівників Кременецького районного відділу поліції звернулася жителька одного із сіл.

Заявниця розповіла, що коли її не було вдома, у помешканні побували «непрохані гості». Вони знайшли сховок з коштами та привласнили 18000 гривень. Відсутність грошей власниця будинку виявила майже одразу. Вона, повернувшись додому, побачила відчинені дверцята шафи, де зберігала готівку.

Поліцейські встановили, що зловмисники легко потрапили до середини: вони знайшли ключ від вхідних дверей, який господиня зберігала біля входу в будинок.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправного.

За фактом крадіжки поліцейські розпочали досудове розслідування відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.