Злодії викрали сейф з грошима і викинули його у парку

Потерпілий про випадок повідомив у поліцію лише вранці, коли прийшов на роботу і побачив, що в приміщенні хтось був — вікно було віджате. Підприємець розповів, що в одному з кабінетів знаходився сейф, а в ньому цінні речі: документи на фірму, квартиру, землю та гаражі, а ще — близько 80 000 гривень готівки.

За інформацією журналістів сайту «Тернополяни», правоохоронці розпочали слідчі дії, в ході яких сейф знайшли. Його було виявлено в парку «Загребелля». На щастя, усі документи були на місці. Втім, грошей у ньому не було. Ймовірно, саме вони і були ціллю злочинців.

Поліція розшукує винних у крадіжці. З місця події вилучили сліди та речові докази.