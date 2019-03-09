Злодії викрали сейф з грошима і викинули його у парку

08/03/2019 0
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У Тернополі з офісу на вул. Чумацькій злодії викрали сейф з документами та великою сумою грошей. Інцидент трапився в ніч на 6 березня.

Потерпілий про випадок повідомив у поліцію лише вранці, коли прийшов на роботу і побачив, що в приміщенні хтось був — вікно було віджате. Підприємець розповів, що в одному з кабінетів знаходився сейф, а в ньому цінні речі: документи на фірму, квартиру, землю та гаражі, а ще — близько 80 000 гривень готівки.

За інформацією журналістів сайту «Тернополяни», правоохоронці розпочали слідчі дії, в ході яких сейф знайшли. Його було виявлено в парку «Загребелля». На щастя, усі документи були на місці. Втім, грошей у ньому не було. Ймовірно, саме вони і були ціллю злочинців.

Поліція розшукує винних у крадіжці. З місця події вилучили сліди та речові докази.

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