Злодії поцупили автомобіль, але далеко на ньому не заїхали

Вчинивши крадіжку з автомобіля у селі Швейків, що на Монастирищині, зловмисники намагалися втекти у сусідній район, де проживають. Проте не встигли – дорогою у них зламалася машина, з речовими доказами їх затримали співробітники карного розшуку відділення поліції міста Бучач.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від жителя Монастириської громади. У чоловіка вночі з автомобіля зняли акумулятор, а з салону викрали гаманець з п’ятьма тисячами гривень та двомастами доларами.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілий приїхав у гості до знайомої у село Швейків. Автомобіль залишив на узбіччі дороги неподалік її господарства. Вранці побачив, що на його майно спокусились злодії.

Вже за декілька годин оперативники бучацької поліції розшукали зловмисників. Їх виявили у Монастириську. Причетними до протиправного виявилися двоє жителів Теребовлянщини. Чоловікам – 24 та 29 років, обоє раніше судимі за майнові злочини.

Поліцейські затримали зловмисників відповідно до ст. 208 КПК. Їх дії слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Фігурантів також перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.