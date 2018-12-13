Злодій зробив “залом грошей” працівнику обмінника

13/12/2018 Розмір тексту:

Невідомий зловмисник обшахраював працівника обмінного пункту, що у Чорткові. Аферист використав злодійський спосіб – «залом грошей».

Суть такого шахрайства здебільшого полягає в тому, що під купюру меншого номіналу підкладається велика, яка при заломі залишається в руках у шахрая. Саме з допомогою такої техніки пройдисвіт скоїв злодіяння. Зайшов до приміщення “кантору” обміняти гроші. Однак, вже взявши гривні до рук, покупець захотів аби працівниця розміняла їх на різні купюри. Жінка дрібними не мала, тож зловмисник захотів повернути валюту назад. Продавець віддала долари, а пройдисвіт, тим часом, заломивши готівку, спритно поклав до кишені 7600 гривень, решту віддав до каси. Тільки коли злодій покинув заклад, потерпіла виявила, що грошей не вистачає.

Поліцейські застергіють: аби не потрапити в подібну халепу, завжди ретельно перераховуйте отриману готівку та не погоджуйтеся на пропозиції невідомих обміняти валюту, розміняти купюри, або ж на інші фінансові операції!