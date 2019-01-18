Злодій обкрадав автомобілі тернополян, поки вони клали речі у багажник
18/01/2019 0
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Своїх жертв зловмисник підстерігав на стоянках поблизу торгових закладів. Допоки люди клали речі до багажника свого авто, тернополянин крав їхні речі з незачиненого салону.
Вийти на слід зловмисника вдалося оперативникам карного розшуку Тернопільського відділу поліції. Причетним до протиправного виявився неодноразово судимий 39-річний житель обласного центру. Його підозрюють у трьох крадіжках з автомобілів.
Здобиччю зловмисника стали мобільні телефони, сумки. Частину краденого йому вдалося збути, решту вилучили правоохоронці.
За фактами крадіжок розпочато кримінальні провадження, повідомляють у поліції.
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