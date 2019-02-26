Злодій був настільки п’яний, що навіть не намагався втекти

26/02/2019 Розмір тексту:

27-річного жителя села Антонівці співробітники Шумського відділення поліції підозрюють у спробі викрадення чужого авто. Молодик серед білого дня розбив вікно ВАЗ-21093, що належить мешканцю села Угорськ, і намагався викрасти транспортний засіб.

Зловмисника, який вовтузився у салоні чужої автівки, побачив товариш потерпілого. Він й повідомив господаря про це, останній зателефонував до поліції.

Слідчо-оперативна група застала крадія на місці злочину. Той навіть не намагався втекти, бо ноги не несли від надмірно спожитого алкоголю.

З’ясувалося, зловмисник того дня приїжджав до місцевого відділення поліції для того, аби відмітитися, бо за численні правопорушення, зокрема й сімейне насильство перебуває під адміністративним наглядом. З райцентру поїхав додому, та дорогою вирішив вийти в селі Угорськ. У місцевій крамниці придбав пляшку, на вулиці випив, тоді й потягнуло на «подвиг». Об’єктом стали Жигулі, припарковані неподалік торгового закладу. Щоправда, викрасти автівку не вдалося.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч.3 статті 15 ч.1 статті 289 Кримінального кодексу.