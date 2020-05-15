Тернопільський міськрайонний суд визнав винним в умисному вбивстві та незаконному зберіганні наркотиків жителя одного із сіл Збаразького району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокурором доведено у суді, що у серпні 2018 року за місцем тимчасового проживання обвинуваченого, між ним та його сусідом виник побутовий конфлікт. Під час бійки чоловік завдав потерпілому кілька ударів, в результаті яких той помер.

Враховуючи наявність обтяжуючих обставин, а саме – рецидив злочинів, вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння, – судом призначено винній особі покарання у виді 12 років позбавлення волі.