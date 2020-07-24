Світ

Всьому своє місце

Ех, немає на Доналда Трампа нашого скрупульозного і методичного у своїх рекомендаціях і вимогах МОЗ. А також – наших пильних, суворих і всюдисущих правоохоронців. І таких же компетентних і непіддатливих до “магії імен” суддів. Отоді б президенту США за систематичну відмову від носіння маски вже, мабуть, не вдалося б уникнути солідних штрафів, які б істотно підірвали його бюджет. А от у своїх ліберальних United States містер Трамп вперше від початку епідемії коронавірусу одягнув захисну маску лише з нагоди відвідин у госпіталі пораненого військовослужбовця. Причому дав зрозуміти, що носити її збирається лише у виняткових випадках. “Я прийняв рішення одягнути маску через візит у лікарню. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея – носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце”, — заявив президент .

Помста з національною специфікою

Така шляхетна справа, як помста за образу (реальну чи уявну), теж може мати свою виражену національну специфіку. В одному з індійських штатів чоловік прийшов на автомобільну заправку і попросив налити йому бензину в пластикову пляшку. Персонал станції відмовився виконати це прохання, однак дрібний, здавалося, конфлікт на цьому не закінчився. Невдовзі той же чолов’яга з’явився на станції з “презентом” – витрусив з поліетиленового пакета кількох змій. Одна з яких, звиваючись, сховалася під стільцями, що стояли поруч з входом. Співробітникам АЗС довелося викликати змієлова. Плазуни були виловлені. Поліція порушила карну справу і шукає зловмисника. Повідомляється, що чоловік приніс на заправку трьох змій: двох кобр і одного великоокого полоза, безпечного для людини і відомого в Індії як щуряча змія.

Україна

Не перетинаючи кордону

Останнім часом чимало говориться про провокаційні дії Росії, яка здійснює перевірку боєготовності своїх військ поблизу кордону з Україною. Пригадуються історичні аналогії, зокрема, такі ж військові навчання, які обернулися вторгненням на територію Грузії у 2008 р. Однак, на думку екс-очільника СБУ і керівника партії “Сила і честь” Ігоря Смешка, якщо РФ вирішить застосувати проти України авіацію, то їй не потрібно буде навіть перетинати російсько-український кордон. “У 1999 р. в Югославії операція НАТО була успішно проведена взагалі без наземного компоненту. За умови застосування аерокосмічних військ Росія зможе вражати цілі на нашій території, не перетинаючи кордону. А ми досі не розуміємо, що війна може бути не просто позиційною, а вестися із застосуванням таких засобів, протистояння, з якими наша система ППО може й не витримати”, – зазначив І.Смешко. Він також додав, що сподіватися на ОБСЄ в такому випадку не варто, оскільки ця організація не втручається у воєнний конфлікт, а лише фіксує його.

Не корупцією єдиною

Є підстави для аномальної, дещо мазохістської втіхи: наша країна посідає чільні місця не лише за рівнем корупції та зубожіння населення. Згідно з повідомленням бази даних Numbeо, Україна посідає перше місце за рівнем злочинності в Європі. На другій сходинці (що трохи дивно) Швеція, на третій – Франція. Аналітики підрахували індекс злочинності в 41 європейській державі. Після першої трійки у переліку йдуть Молдова, Ірландія, Бельгія, Великобританія, Італія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія. Найбільш безпечною країною, відповідно до рейтингу, є Словенія. За даними фахівців Numbeo, серед країн світу Україна посіла 47 місце. Перед нею в світовому переліку — Марокко та Іран. Одразу за нашою країною з дещо меншим рівнем злочинності розташувалися Гана та Ірак. Словом, у нас безпечніше, ніж в Ірані, але небезпечніше, ніж в Іраку – з його регулярними терактами. Серед світових лідерів із злочинності – Венесуела, Південна Африка, Афганістан.

Найдорожчий автомобіль

Один з фактичних власників київського «Динамо» Григорій Суркіс володіє й найдорожчим автомобілем серед всіх депутатів Верховної Ради IX скликання. Повідомляється, що він вніс до декларації Mercedes-Benz Maybach S650 2018 року випуску, куплений в 2019 році. Його особливість полягає в ціні – нардеп зазначив, що придбав авто за 18 143 804 гривень (тобто близько 665 тисяч доларів за нинішнім курсом). Судячи з цієї ціни, мова йде про Maybach з броньованим склом. Цікаво, що колега Григорія Суркіса з фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктор Медведчук теж вніс до декларації куплений в 2019 році Mercedes-Benz Maybach S650. Причому у Медведчука в декларації значиться новіша модель, ніж у Суркіса – 2019 року випуску. Однак ціну Медведчук не вказав. Втім, зазначає компетентне джерело, якщо скла у цього авто не броньовані, то його ціна в рази нижча, ніж машини Суркіса.

Тернопілля

Неадеквати і… дуля

Дехто, щоб поспілкуватися з журналістами, телефонує в редакцію або пише на сайт. Тернополянин з кримінальним досвідом обрав інший шлях: увірвався в чужу квартиру і всією своєю поведінкою показував, що збирається стрибнути. Невисоко – з восьмого поверху. Однак перед тим вимагав, щоб з’явилися журналісти. Поліцейські разом з рятувальниками запобігли стрибку без страховки. Хтось, наділений достатнім цинізмом, можливо, знизав би плечима, мовляв, навіщо? Одним неадекватом було б менше… Розвелося їх, слід сказати, достатньо. Он у парку затримали кандидата у збоченці, який намагався показати молодим дівчатам те, що в громадських місцях демонструвати не прийнято. Та що я все про аномалії… Завітав до нас із гуманітарним даром екс-президент – і зустрів чимало щирих (які чомусь іноді плутають з улесливими) усмішок. Таких же, як майже півтора роки тому, коли він радісно і ще з численною охороною робив селфі з тернополянами, які потім у другому турі дружно показали йому дулю.

Ігор Дуда