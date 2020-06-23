Потерпіла від злочинного дуету жителька обласного центру.

Йдучи вулицею і розмовляючи по телефону, жінка не підозрювала, що двоє чоловіків, котрі йшли назустріч, вирвуть з її рук мобільний. Тернополянка не встигла оговтатися, як за нападниками слід прохолов.

Як повідомили у поліції, 55-річна жінка поверталася з роботи додому. В руці тримала мобільний. Назустріч їй надійшли двоє чоловіків. Можливо, не звернула б на них уваги, та раптом один з них шляхом ривка вихопив у неї телефон, швидко передав іншому і нападники кинулися тікати. Про пограбування потерпіла заявила до поліції.

У ході оперативних заходів розшуківці встановили, що до злочину причетні 41-річний житель Великої Березовиця та 22-річний буцнівчанин. Награбоване майно зловмисники здали до ломбарду, виручивши 800 гривень, в той час, як потерпіла заявила про чотири тисячі гривень збитків.

Обоє зловмисників у поле зору поліцейських уже потрапляли за незаконне зберігання наркотиків.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 186 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.