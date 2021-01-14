Таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдало значної шкоди потерпілому інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції двом підозрюваним, які вчинили злочин на території міста.

Зловмисники проникли в будинок заявника та викрали звідти електричні подовжувачі, техніку. Про подію повідомив потерпілий.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили зловмисників – це чоловіки 1978 та 1986 років народження.

Перевіряється причетність крадіїв до скоєння аналогічних злочинів на території міста.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.